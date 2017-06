Lille : Gerard Lopez n'est pas vendeur pour Bissouma

Le joueur de Lille Yves Bissouma intéresse le champion de France, l'AS Monaco. Sauf petit problème Gerard Lopez compte sur le jeune joueur dans son effectif.

Désireux de remplacer Tiémoué Bakayoko (sur le départ) par Yves Bissouma, l'AS Monaco n'a pas trop de chances de réussir cette opération. Dans l'émission Téléfoot ce dimanche, le président lillois, Gérard Lopez, s'est opposé catégoriquement au départ de son milieu de terrain, passé pro à Lille il y a un an et prolongé en mars jusqu'en 2021.



Monaco ? C'est non », a-t-il répondu sur le plateau de l'émission. « C'était l'une des priorités de Marcelo quand nous avons parlé lors du mois de janvier de l'équipe de cette saison. Bissouma était vraiment une priorité. Il a beaucoup de potentiel. Je pense qu'avec Marcelo, il va progresser. Il va faire une grosse saison", a de son côté ajouté Luis Campos, le conseille du LOSC.



Monaco va devoir attendre encore longtemps, peut-être les prochaines saisons, pour avoir Bissouma.



Africa Top sports - Rodolphe Tomegah