Lille: Anwar El Ghazi débarque

L'international néerlandais de l'Ajax Amsterdam Anwar El Ghazi, 21 ans, s'est engagé avec Lille pour quatre ans et demi, a indiqué le club nordiste. "Cet attaquant athlétique (1,89 m), pouvant jouer en position axiale comme excentrée, a la réputation d'être aussi technique que puissant", écrit le Losc. En deux saisons et demie avec l'Ajax, El Ghazi a disputé 101 matches (dont 24 en coupe d'Europe) et inscrit 23 buts.



Le LOSC devrait annoncer d'autres recrues d'ici à minuit et la fin du mercato hivernal.