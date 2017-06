Lille a le feu vert de la DNCG

La DNCG a validé le budget du LOSC pour son mercato. La commission donne donc le feu vert à Lille qui va pouvoir recruter en masse.

"La DNCG, après avoir reçu et pris connaissance des engagements et documents demandés au LOSC, lui donnant un certain nombre de garanties, a rendu ce jour son délibéré et décidé de ne pas mettre de mesure sur le budget du club. En conséquence de quoi, le LOSC pourra effectuer ses recrutements durant ce mercato d'été et les contrats de ses joueurs seront homologués", peut-on lire sur le communiqué de la LFP. Le LOSC va pouvoir passer la vitesse supérieure sur son marché des transferts. Une bonne nouvelle pour les supporters des Dogues et leur nouveau coach Marcelo Bielsa.