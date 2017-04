Liga et Ligue 1, même combat

Les deux championnats sont complètement fous. Real - Barca et Monaco - PSG sont à égalité ce qui permet d’avoir une fin de saison exceptionnelle en France et en Espagne. Presque identique, seulement sur le papier, au même point que le Real et Monaco possèdent un match en retard. Des équipes jumelles, les Monégasques et le club de la capitale espagnole sont aussi en demi-finale de la Ligue des Champions, un calendrier qui pourrait faire la différence dans cette fin de saison complexe.

Real - Barca, un clasico pour le titre !

En s'imposant, hier soir au Santiago Bernabeu, le FC Barcelone frappe un grand coup dans la course au titre en Espagne. Les hommes de Luis Enrique qui étaient déclarés morts après le match face à la Juventus Turin, ont montré qu'ils sont toujours présents et qu'il faudra compter sur eux pour la fin de saison en Liga. Les Catalans pensent maintenant qu'ils ont un grand espoir de garder leur titre en fin de saison et de battre l'ennemi de toujours, le Real. Du côté du club de la capitale, les ambitions n'ont pas changé après cette défaite, malgré un calendrier plus compliqué que celui du Barça, et la Ligue des Champions encore à jouer, il faudra une concentration extrême pour les hommes de Zinedine Zidane s'ils veulent remporter ce titre qui était l'objectif au début de saison. Le tournant de ce sprint final, sera sûrement le match en retard face au Celia Vigo qui devra être joué dans quelques semaines et si les deux parcours sont des sans faute jusqu'à la fin de saison, ce match sera peut-être celui du titre pour le Real Madrid. Le Clasico, d'hier soir, prouve encore une fois que le championnat d'Espagne devient le plus grand, avec une qualité technique impressionnante et montre que ces deux clubs dominent le monde du football moderne.



Monaco - PSG, l'ASM est trop puissant !

Qui peut les arrêter ? C'est vraiment la question que les fans de ballon rond se posent depuis plusieurs semaines. Hier soir, la victoire face à Lyon montre bien que Monaco ne réduit pas le rythme, un profil de champion, comme celui du PSG qui se retrouve au terme de cette 34e journée de Ligue 1, à égalité avec les Monégasques. Mbappé et ses coéquipiers, toujours dans la course pour la Ligue des Champions, devront réaliser un parcours parfait jusqu'à la fin de saison. Car l'ogre parisien reste bien calme derrière mais il est prêt à surgir à chaque instant du championnat. Le match de dimanche face à l'OGC Nice sera le tournant de la fin de saison pour les hommes d'Unai Emery, face à Nice seule la victoire sera autorisée. Un autre résultat et Monaco foncera droit vers le titre de champion de France, pour rappel, l'ASM a toujours un match en retard qui sera joué entre la 37e et la 38e journée de Ligue 1 face à Saint-Étienne. Un match qui pourra peut-être couronner le Prince.



N.P