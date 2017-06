Le PAOK Salonique recrute Dorian Lévêque. Le club Grec signe le joueur de l'En Avant Guingamp qui était en fin de contrat.





Dorian Lévêque quitte l'EN Avant Guingamp pour signer en Grèce au PAOK Salonique. Le joueur de 27 ans était en fin de contrat avec le club breton.



Dorian #Leveque actually signs his three years contract with #PAOK #welcome #transfers pic.twitter.com/GHgCresBsF