Les Tops et les Flops du week-end Ligue 1 !

Voici les Tops et les Flops du week-end Ligue 1 en vidéo.

LES FLOPS



FLOP N°3 : L'OM s'incline face au FC Metz ! (1-0)

L'OM après sa victoire en Coupe de France passe à côté d'un match important pour l'Europe ! Le FC Metz s'impose, grâce au 3e but cette saison de Jouffre, tous inscrits sur coup de pied arrêté. Le FC Metz enchaîne un 5e match de suite sans défaite à domicile.



FLOP N°2 : L'OGC Nice lourdement défait à Monaco ! (3-0)

L'AS Monaco a inscrit 100 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Seul le FC Barcelone a fait aussi bien dans les cinq grands championnats.



FLOP N°1 : Lyon, la tête ailleurs ! (2-0)

Auteur d'un très bon début de match, Saint-Etienne s'est imposé lors du derby contre Lyon (2-0).



LES TOPS



TOP N°3 : Le PSG reste au contact !

Le PSG a souffert pour se défaire de Dijon mais a néanmoins signé un précieux succès dans la course au titre.



TOP N°2 : Delort retour gagnant !

Premier match et premier but pour Andy Delort à Toulouse. Aligné dès le coup d'envoi face à Angers, il a ouvert son compteur personnel et débloqué la situation du match.



TOP N°1 : Saint-Étienne et ses supporters règnent sur le Rhône !

Il était attendu et il n'a pas déçu. Le tifo des supporters stéphanois avant le derby face à Lyon dimanche a fait son effet avec la Reine maléfique de Blanche-Neige et son miroir ! La Reine demande quel est le club le plus detesté de France ? les couleurs lyonnaises s'affichent.







NICOLAS PELLETIER