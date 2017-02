Les Tops et les Flops du week-end : les Parisiens régalent, Evra déçoit

LES 3 TOPS DU WEEK-END LIGUE 1



TOP N°3 : Bordeaux confirme sa bonne forme Les Girondins sont 5e de la Ligue 1 avec 42 points devant l'OM et l'ASSE Bordeaux a remporté un succès important face à Lille, qui le replace dans la course à l'Europ



TOP N°2 : Memphis Depay régale le Parc OL Depay inscrit là son 2e et 3e but en Ligue 1 cette saison en Ligue 1 Lyon s'impose face à Metz (5-0) et garde sa 4e place au classement de la Ligue 1



TOP N°1 : Le PSG écrase l'OM, hier soir, à l'Orange Vélodrome 5 buts à 1 Ultra-dominateur, le PSG a signé un succès inédit à Marseille. Un monde d'écart entre les deux équipes. Le PSG s'offre un 14e classico consécutif sans défaite. Paris revient à 3 points de Monaco au classement de la Ligue 1.





LES 3 FLOPS DU WEEK-END LIGUE 1



FLOP N°3 : Bastia (19e) et Lorient(20e) coulent doucement vers la Ligue 2 Bastia s'est incliné face à Angers, alors que Rennes a battu Lorient dans le derby de Bretagne



FLOP N°2 : Saint-Étienne ne réagit pas après la Ligue Europa L'ASSE s'est incliné hier face à Caen 1-0 et reste 6e au classement avec 39 points. Très mauvais résultat après l'élimination en Ligue Europa.



FLOP N°1 : Evra le fantôme du classico Patrice Evra était dépité après la prestation des Olympiens face au PSG Le latéral de l'équipe de France a pris le bouillon face à la vivacité de Lucas et aux montées de Thomas Meunier