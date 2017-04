Les supporters du PSG interdits à Metz

Le PSG affronte Metz ce mardi (18h30) pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, un déplacement qui se réalisera sans ses supporters.

La Préfecture de Moselle a interdit le déplacement des supporters parisiens au stade Saint-Symphorien, pour "toute personne se prévalant de supporter du club du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel d'accéder au stade Saint-Symphorien".



Voici le communiqué :



A l'occasion de la rencontre entre le FC Metz et le Paris Saint-Germain ce mardi 18 avril à 18h30 au Stade Saint-Symphorien, la Préfecture de Moselle a publié un arrêté préfectoral interdisant le déplacement des supporters visiteurs.



Cet arrêté interdit, « à toute personne se prévalant de supporter du club du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel d'accéder au stade Saint-Symphorien et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité comme suit :

- L'intégralité de l'île du Saulcy à Metz

- L'intégralité de l'île Saint-Symphorien à Longevile-lès-Metz, entre le pont de Verdun et le pont Kennedy, la rue des bateliers et la passerelle autoroutière,



Ainsi que toute la zone comprise entre les rues suivantes concentrant les lieux de rassemblements de supporters messins et la gare SNCF de Metz.



En conséquence, il est interdit de se rendre à la rencontre entre Metz et Paris mardi vêtu d'un maillot, d'une écharpe ou de tout signe distinctif du Paris Saint-Germain. Les forces de l'ordre demanderont à chaque personne vêtue d'un vêtement ou accessoire aux couleurs du Paris Saint-Germain de le retirer.



Aussi, aucun billet pour accéder au secteur Visiteurs du Stade Saint-Symphorien ne sera vendu ce jour.



Cet arrêté débutera le mardi 18 avril 2017 à 6h00 et se terminera le mercredi 19 avril à 2h00.