Les réactions de Rabiot et Pastore

Auteur du but de l'égalisation du PSG contre l'Olympique Lyonnais (2-1), hier soir lors de la 30e journée de Ligue 1, Adrien Rabiot a évoqué la fin de saison et le duel avec l'AS Monaco. "Il ne faut pas lâcher, Monaco reste devant, et il ne fallait pas perdre de points. C'est un tout. Beaucoup ont été déçus après Barcelone, nous les premiers. Maintenant, il reste des matches à jouer, on est encore en lice dans les autres compétitions, a indiqué le milieu de terrain français sur Canal +. On a besoin du public. Si on n'a jamais perdu à la maison, c'est aussi grâce à eux. On a besoin d'eux. On a été éliminé de la Champions League, qui était l'un de nos objectifs, mais l'objectif principal reste le championnat. Ce sera serré mais il faut le faire. On est en finale de la Coupe de la Ligue qui est un beau trophée. On est encore présent en Coupe de France aussi. On aura besoin de tout le monde."



Au micro de Canal +, le milieu offensif argentin Javier Pastore a pour sa part avoué avoir livré une belle prestation. "J'ai joué dans une position que j'aime beaucoup, derrière les trois attaquants. J'étais très bien, dans le match (...) Je sens la responsabilité parce que je n'ai pas joué beaucoup de matches cette année. J'essaye d'aider, et d'être décisif pour l'équipe."