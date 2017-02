Les réactions de Dupraz et Emery

Après le match nul décroché par Toulouse contre le PSG (0-0), hier soir lors de la 26e journée de Ligue 1, Pascal Dupraz a rendu hommage à ses joueurs. L'entraîneur haut-garonnais s'est notamment félicité du premier acte de ses troupes. "Je suis très content de la première mi-temps de mon équipe. La deuxième, nous n'avons fait que défendre. Ce n'était pas notre objectif, mais la faute à un PSG très conquérant. Je retiens la cohésion et la rigueur de mon équipe. Mises à part deux situations parisiennes, nous n'avons pas été mis en difficulté. Mais, comme je le répète, nous avons joué trop bas, et reculions au fil des minutes. J'ai vu un très bon TFC durant les quarante-cinq premières minutes, au cours desquelles nous avons eu de l'audace. Nous avons démontré que nous disposons d'une véritable maîtrise défensive."



Unai Emery a pour sa part regretté le manque de réalisme du PSG. "Nous avions une bonne opportunité. L'équipe aurait mérité de gagner mais, comme contre Lille, l'adversaire était regroupé en défense ce qui nous a posé problème au niveau des transitions. Il nous a manqué l'efficacité, a réagi le technicien espagnol sur le site officiel du club. C'est une petite déception car nous manquons cette opportunité. Il faut maintenant penser au match de dimanche prochain, à Marseille. L'équipe qui remportera le championnat sera la plus régulière. On va continuer."