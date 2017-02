Les réactions d'Emery et Ben Arfa après Dijon - PSG

Malgré la difficile victoire de son équipe samedi soir à Dijon (3-1) lors de la 23e journée de Ligue 1, Unai Emery a tenu à souligner la régularité de ses joueurs depuis quelques semaines. "Tous les matchs sont difficiles à l'extérieur, comme ici. Il y a beaucoup de motivation dans l'équipe adverse ou dans le stade. Nous avons maîtrisé le match même si notre jeu n'a pas été aussi clair que nous l'aurions souhaité (...) La progression de l'équipe est bonne. C'est le genre de match que nous n'aurions peut-être pas gagné plus tôt dans la saison. J'ai aimé les entrées de Ben Arfa et Guedes. C'est la période de vérité. Il faut maintenir notre rythme (...) Paris a gagné son match avec maîtrise et constance et c'est ce qu'il faudra maintenir pour la suite", a expliqué le technicien parisien après la rencontre.



Entré en jeu en seconde période, Hatem Ben Arfa a sans doute marqué de points auprès d'Unai Emery. Le joueur du PSG s'est félicité de la dynamique actuelle de son club. "Cela été un match difficile contre une bonne équipe de Dijon, qui a essayé de bien jouer. Mais on a été patients, on a réussi à faire la différence sur la fin et on est vraiment contents (...) Ce n'est pas inquiétant, au contraire, c'est la preuve qu'on ne lâche pas. On a continué et on a été récompensés sur la fin. On a su attendre notre heure pour faire la différence. Depuis début 2017, on est vraiment sur une bonne phase, on est tous hyper solidaires. Il faut continuer comme ça", a souligné l'ancien Niçois après la rencontre.