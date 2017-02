Les réactions après Marseille - Paris (1-5)

Retrouvez l'ensemble des réactions après la victoire importante du PSG face à l'OM au vélodrome (1-5).



Foot - L1 - PSG : Emery «Nous jouons bien, mais... par lequipe



Blaise Matuidi (sur Canal+) : "On a fait un bon match, sérieux. On savait qu'ils allaient essayer de nous presser lors des 15-20 premières minutes, mais on a bien géré. C'est une belle victoire. On la dédie à nos supporters. (sur sa 12e victoire dans un Classique, un record) C'est que du bonheur ! Quand j'étais petit, je rêvais de jouer ces matches-là, je suis content. Il faut continuer comme ça. Il y a d'autres très bonnes équipes avec nous. C'est un Championnat très attrayant. On va jouer jusqu'au bout, il faut y croire. On ne lâchera rien."





Foot - L1 - PSG : Pour Nasser Al-Khelaïfi, «la... par lequipe



Grégory Sertic (sur Canal+) : "Ça paraissait peut-être difficile, mais je trouve que les 5-6 premières minutes ont été très bonnes minutes de notre part, avec gros pressing et des fautes intelligentes. Le deuxième but tue le match. C'était compliqué de revenir. C'est dommage parce qu'on avait à coeur de faire un gros match. Vu du banc, c'est encore plus dur de voir ses collègues ainsi. On voit l'écart qu'il y a entre nous et eux. Il y a encore du chemin à parcourir. C'est un projet qui vient de commencer, un très gros projet, il faut avoir confiance dans le groupe. On va tout faire pour oublier cette lourde défaite. On est obligé de réagir."





Foot - L1 - PSG : Kluivert «Le plus important... par lequipe