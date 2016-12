Les premiers mots de Lo Celso le Parisien

La première recrue hivernale du PSG n'est pas Julian Draxler, mais Giovanni Lo Celso. Le jeune Argentin avait signé dès l'été dernier mais n'arrivera que dans quelques jours.

Recruté il y a quelques mois, le jeune Giovanni Lo Celso (20 ans) va rejoindre le PSG dans quelques jours après avoir terminé la saison avec son club en Argentine. Même si son adaptation au football français prendra forcément un peu de temps, elle devrait être facilitée par plusieurs choses.



Tout d'abord, la présence dans le vestiaire parisien de son compatriote Angel Di Maria que Lo Celso lui-même présente comme son "idole". "On s'est même écrit la semaine dernière. Il me disait de ne pas hésiter à le contacter si j'avais besoin de quelque chose", a expliqué la recrue parisienne dans un entretien accordé au Parisien. Le joueur devrait également lâcher quelques mots en français assez rapidement. "Je prends des cours depuis trois mois avec un professeur particulier", a-t-il poursuivi.



Le transfert de Julian Draxler risque de faire de l'ombre à Giovani Lo Celso, dont la venue au PSG en janvier était actée depuis plusieurs mois. Avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers, le milieu de terrain argentin a livré ses impressions au Parisien. Transfuge de Rosario Central, le joueur de 20 ans a justifié son arrivée dans l'Hexagone. "Je l'ai choisi parce que c'est un grand club, qui se bat pour des objectifs importants. Actuellement, c'est un des meilleurs clubs d'Europe, avec de grands joueurs. Le projet me motivait." Le compatriote d'Angel Di Maria semble serein : "C'est un nouveau défi. Je n'ai pas peur, au contraire ! Je vais essayer de donner le meilleur (...) Je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Et puis je suis jeune, j'ai le temps de jouer. Cette expérience va me rendre plus fort, surtout parce que je vais être entouré de joueurs d'élite qui vont me permettre de grandir."



