Les premiers mots de Jorge à l'AS Monaco

Moins actif que le PSG, Marseille et Lille, l'AS Monaco a attiré cet hiver Franco Antonucci et Jorge. Ce dernier a été présenté ce lundi devant les médias.



Le défenseur brésilien, qui a signé un bail de cinq saisons, a livré ses premières impressions. "Mon choix s'est vite porté sur l'AS Monaco, car je pense pouvoir franchir un palier ici. Monaco est l'un des plus grands clubs européens. Je remercie le club pour son accueil, a indiqué le latéral gauche de 20 ans. À moi de m'adapter au foot européen qui va plus vite, et de me concentrer dans un premier temps sur les tâches défensives. Il me faudra du temps pour m'adapter, je vais faire le maximum pour répondre présent quand le coach m'appellera."