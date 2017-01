Les Marseillais ne ciblent pas que Payet

En plus de Dimitri Payet, Rudi Garcia aimerait recruter un attaquant évoluant en Serie A et le milieu de terrain Grégory Sertic (27 ans). Alors que l'arrivée de l'international français est toujours attendue dans la cité phocéenne, Andoni Zubizarreta aurait par ailleurs rencontré le buteur milanais Gianluca Lapadula (26 ans). Le club lombard réclamerait 20 millions d'euros pour le laisser filer cer hiver. En fin de contrat en juin prochain, le Bordelais Grégory Sertic (27 ans) plaît également à Rudi Garcia. Karim Rekik et Romain Alessandrini pourraient quant à eux trouver une porte de sortie avant mardi soir.