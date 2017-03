Les joueurs parieurs sanctionnés

Cinq joueurs de Ligue 1 et six de Ligue 2 sont sanctionnés pour n'avoir pas respecté l'interdiction de paris sportifs sur les compétitions.

Les joueurs ont été pris en faute grâce au concours de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), qui passe au peigne fin le fichier de tous les joueurs professionnels, ou en passe de l'être, afin de détecter les éventuels contrevenants. Le Bastiais Gaël Danic et le Lorientais Romain Philippoteaux sont tous deux condamnés à un match ferme de suspension, ainsi que le Dijonnais Jordan Marié et les Niçois Yoann Cardinale et Valentin Eysseric, qui ont écopé d'une suspension avec sursis.



Malgré les moyens de détection mis en oeuvre, il reste possible d'enfreindre le règlement en passant par un proche pour parier...



Les sanctions

3 matchs avec sursis : Michel Araai (AC Ajaccio), Valentin Eysseric (OGC Nice), Romain Lejeune (US Créteil), Jordan Marié (Dijon FCO)



3 matchs avec sursis et 1 000€ d'amende : Yoan Cardinale (OGC Nice)



3 matchs de suspension, dont deux avec sursis : Gaël Danic (SC Bastia)



3 matchs avec sursis et 500€ d'amende : Mehdi Feqrache (FC Nantes), Jonathan Ringayen (US Créteil), Gaëtan Robail (Paris Saint-Germain), Jean Ruiz (FC Sochaux-Montbéliard)



2 matchs de suspension, dont un avec sursis : Romain Philippoteaux (FC Lorient)