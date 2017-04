Les incidents de Bastia, vus par Jordan Ferri

Suite aux incidents vécus à Bastia, un joueur de l'Olympique lyonnais s'est confié aux micros de la chaîne du club, OL TV. Il est revenu sur cette semaine mouvementée pour les Gones.

" Entre jeudi et dimanche, on a vécu une semaine assez mouvementée. Mais c'est redescendu et on a bien bossé (...) C'est tout un club, toute une ville qui sont pointés du doigt. Mais seule une poignée de débiles est à l'origine de ça. Je n'ai pas porté plainte. J'ai juste aidé la police à arrêter les personnes concernées par cela. Tout le monde était solidaire, tout le monde venait prendre soin de l'autre. Ce groupe vit bien. On voit dans ces moments qu'on est soudé (...) Au début, on a dit qu'on ne voulait pas jouer ce match.



Après le président et le coach sont venus nous parler dans le vestiaire, nous disant que c'était mieux notamment pour le retour. On a dépensé beaucoup d'énergie d'un point de vue émotionnel (...) Dimanche, on ne se voyait pas jouer. On nous a dit avec la Ligue, ci, ça. On se demande si notre sécurité ne passe pas au second plan (...) Les joueurs qui étaient restés à Lyon nous ont appelés aussi pour prendre des nouvelles.



On a bien discuté de ce qu'il s'est passé dimanche. On s'est orienté de suite pour la préparation pour jeudi (...) On tient à féliciter les agents de sécurité qui étaient avec nous. Ils ont pris des coups pour nous défendre", a-t-il détaillé.