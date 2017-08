Les fans de Toulouse pas emballés par le nouveau maillot extérieur

Le Toulouse Football Club et son équipementier JOMA ont dévoilé aujourd'hui aux supporters le nouveau maillot extérieur pour la saison 2017-2018. Rouge et blanc il fait référence aux 80 ans du club et à ses couleurs d'origine.



Pour l'instant si l'on en croit les commentaires ce nouveau maillot laisse plutôt le public dubitatif...



Le voici: