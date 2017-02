Les déclarations de Gomis en conférence de presse

Ce lundi après-midi Bafétimbi Gomis, attaquant de l'Olympique de Marseille, était en conférence de presse avant le match face à Guingamp mercredi.

"On doit être capable comme le coach l'a dit de nous concentrer sur notre parcours, on a la chance d'avoir le destin entre nos mains. Notre coach croit en nous. On a des regrets par rapport à ce non-match à Metz, mais surtout pas par rapport aux autres résultats favorables de la journée de L1. Le coach est venu nous parler de sa déception sur ce match, mais il a fini sur une note positive."



"Pas d'attaquant au mercato ? Ce n'est pas grave, à Toulouse ils ont joué sans moi, ils ont réussi à marquer deux buts. Si je suis en méforme, d'autres joueurs peuvent jouer à ma place. Certains peuvent se révéler. C'est une bonne chose de privilégier la solution interne."



"La défaite à Metz ce n'était pas un problème d'attaquant, c'est une faillite collective, moi le premier, je n'ai pas fait l'entrée espérée."



"Mon avenir ? Il y aura une discussion et une réflexion qui arrivera à la fin de la saison. Pour l'instant il est trop tôt pour parler de ça. Quand j'ai signé ici, le projet n'était pas encore en place. J'espère de tout mon coeur de remplir les objectifs que je me suis fixé individuellement et collectivement."



NICOLAS PELLETIER