Les confidences de Seri

L'international Ivoirien de Nice, Seri réalise une belle saison avec le GYM. Dans une interview réalisée par Onze Mondial, le milieu a décidé de se confier sur son avenir. Nous vous en proposons un morceau.

Quel rapport entretiens-tu avec Favre ?

" Lui et moi, on discute vraiment bien. Les gens ont l'habitude de dire que c'est mon papa. Parce qu'il a beaucoup d'admiration pour moi. Et inversement"



Nice dispose du 2e effectif le plus jeune d'Europe dans les 5 grands championnats. Du coup, à seulement 26 ans, tu fais déjà partie des « anciens ». Ce rôle te plaît ?

" C'est quelque chose qui vient tout seul, naturellement. Tu ne peux pas arriver dans un club et commencer à faire l'ancien, à parler à tout le monde. Après, il est vrai qu'en dehors du terrain, je parle pas mal aux jeunes. J'essaie d'être un relais pour le coach"



" Tu n'as pas été trop déçu du départ de Ben Arfa ?

" Non. C'est vrai que ça a été une grosse perte pour le club parce qu'il a fait une grosse saison. Après, c'est un choix. Quand tu exploses comme ça, c'est à toi de décider si tu veux rester ou si tu veux partir. Il est parti et voilà. Les joueurs passent, le club demeure. D'autres sont arrivés. Mario et Younès notamment. Et le club continue d'avancer".



Tu serais pour un retour de Ben Arfa ?

" Si le club le décide, pourquoi pas ? Après, s'il revient, est-ce que l'entraîneur qui va l'avoir pourra le gérer comme le coach Puel a pu le faire ? C'est aussi ça la question".



Tu risques de passer un été agité ?

" Oui mais tu sais, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il ne faut pas partir pour partir. Si je pars, ce sera pour rejoindre un club où il y a une réelle envie de jouer au football comme à Nice. Et je ne pars pas pour être sur le banc, je pars uniquement si je sais que je vais jouer".