Les confidences de Ben Arfa

Même si tout n'est pas rose dans la capitale pour Hatem Ben Arfa le joueur est revenu sur sa vision du football et les joueurs qui l'ont marqué.

Dans une interview donnée à France Football, l'ex niçois s'est confié sur le jeu et son amour du football. Il n'a balayé aucune question.



Au travers de ces réponses, on en apprend davantage sur sa philosophie du jeu : l'aspect offensif («C'est l'essence du foot : jouer, faire du jeu»), la créativité («Moi je veux bien mourir pour faire passer le plaisir et l'émotion dans les tribunes. Je ne changerai pas. Parce que si je change, je me tue»), le spectacle que représente ce sport (Le foot est un spectacle, les gens viennent au stade pour se divertir, il faut penser à eux).



Moi, je suis venu ici parce que j'aime ce club, parce que je sais qu'il a les moyens d'aller chercher la Ligue des champions, parce qu'on peut prendre du plaisir sur le terrain et en donner aux gens dans les tribunes. J'aimerais que les supporters ‘'bandent''. Ils ont eu une semaine difficile, ils viennent au Parc et reprennent des forces pour la semaine. C'est mon rêve. Je me battrai pour ça".



Pour finir, à la question de savoir pour qui il payerait sa place au stade, l'international français répond avec franchise :"Abou Diaby. Il n'a pas pu exprimer son talent mais je sais ce qu'il vaut, je l'ai vu. ( ) Iniesta, bien sûr que je pais pour le voir. Comme pour regarder Verratti. C'est un régal. Il a cette magie. Il a cette magie, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Quand je suis sur le banc, au moins, je passe un bon moment à le regarder. Messi également. Mais Ronaldo ne me procure aucune émotion. Il est prévisible".