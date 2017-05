Les confidences d'Aulas sur l'avenir de l'OL et Genesio

Jean-Michel Aulas a donné une conférence de presse ce matin pour faire un petit bilan de la saison et évoqué plus en profondeur le cas Genesio. Voici ses déclarations.

"Je trouve que Bruno a les caractéristiques de l'entraîneur qui permet à l'OL de s'inscrire dans la durée. Quand on change d'entraineur, il faut changer de staff. J'ai une grande estime pour Bruno", a affirmé le président de l'OL.



"Il n'a pas l'expérience des plus grands coachs. Mais il a des performances qui sont les meilleures parmi les derniers coachs de l'OL. On critique Bruno sur la tactique et la qualité du jeu mais on n'a jamais marqué autant de buts sur une saison."



"On va faire un certain nombre de changements dans l'organisation. On n'est pas parti pour changer de coach, mais ce sera décidé lors du conseil d'administration. Personnellement je n'ai pas le doute sur le fait qu'il reste", a indiqué Aulas.





.@JM_Aulas "Je trouve que Bruno a les caractéristiques qui permettent à l'OL de s'inscrire dans la durée" — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017

.@JM_Aulas "il y a peu d'entraîneurs étrangers qui s'inscrivent dans la durée en France" — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017





.@JM_Aulas "On a raté des matchs mais on n'en a fait de très bons. À la Juve. À Monaco où nous sommes une des rares équipes à avoir gagné" — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017





.@JM_Aulas "On critique Bruno sur la tactique et la qualité du jeu mais on n'a jamais marqué autant de buts sur une saison" — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017





.@JM_Aulas "On ne peut pas rendre tout négatif alors qu'il y a eu objectivement beaucoup d'éléments positifs cette saison" — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017





.@JM_Aulas "Les joueurs n'ont pas toujours été au niveau mental qu'il faudrait" — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017





.@JM_Aulas "Le lien entre B.Lacombe et G.Houllier a été nul. La situation va changer" — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017





.@JM_Aulas "On n'est pas parfait mais ce que nous avons fait est immense et ce que nous allons faire va ramener l'OL au plus haut niveau" — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017





.@JM_Aulas "On va lancer un recrutement qui sera ambitieux" — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017





.@JM_Aulas "Un joueur a un bon de sortie, c'est Alexandre, mais ça ne veut pas dire qu'il va forcément partir" — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mai 2017