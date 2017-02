Les commentaires d'OLTV choquent les internautes

Lyon a donc perdu le derby face à Saint-Etienne ce dimanche soir 2-0 et visiblement la défaite passe mal. Consultant sur OLTV, la chaîne de télévision consacrée au club, Jérémy Berthod a tenu des propos déplacés à la fin du match...

«Un jour ou l'autre, Lemoine, faudrait qu'il prenne vraiment». Voilà comment Jérémy Berthod, ancien joueur de l'OL, désormais consultant sur la chaine du club OL TV, a tenu à faire son analyse lors d'une séquence qui a fait parler depuis dimanche soir. Ces propos ont choqué les

internautes quand les commentateurs d'OL TV, déçus par le résultat ont tenu des propos déplacés sur Fabien Lemoine le milieu de terrain des Verts.









Des internautes choqués par les propos du consultant d'OLTV mais comme le rappel Vincent Duluc, journaliste à L'Équipe, les internautes oublient peut être trop vite les derbys des années 70.





C'est fascinant: on juge le derby 2017 avec une morale à deux francs, et on regarde ceux des années 70 avec nostalgie et sens de la légende.