Les chiffres de la victoire du PSG

Retrouvez les chiffres de la victoire du PSG (1-5), hier soir, dans le classico face à l'Olympique de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1.

6

Marquinhos a inscrit son 6ème but en Ligue 1, son premier cette saison. Il a inscrit 3 de ces 6 buts de la tête (et 3 du pied gauche).



26

Edinson CAVANI a inscrit son 26ème but en Ligue 1 cette saison (25 matchs). Il a inscrit au moins un but au cours de 18 de ces 25 matchs.



1

Javier PASTORE a été décisif pour la première fois en Ligue1 cette saison (7 matchs, dont 4 titularisations). Il avait été décisif lors de son dernier match de Ligue 1 la saison dernière.



19

Le Paris SG a encaissé 19 buts en 27 matchs de Ligue 1 cette saison, autant qu'en 38 matchs la saison dernière.



14

Paris est invaincu face à l'Olympique de Marseille toutes compétitions confondues depuis le 27 novembre 2011 soit 14 matchs (12v,2n).



