Les cas de figure possibles lors de la 38e journée pour l'Europe et le maintien en Ligue 1

Une 38e journée passionnante ! Qui sera en Ligue Europa à la fin de la saison, qui va se maintenir en Ligue 1, quelle équipe sera barragiste, quelles équipes va descendre en Ligue 2 ? Voici les différents cas de figure possibles.

Dans la course à la 5e place deux équipes peuvent encore l'atteindre, Marseille et Bordeaux.





Le cas Marseille (5e avec 59 points)



Marseille 5e si...

-Victoire contre Bastia

-Nul contre Bastia et nul ou défaite de Bordeaux

-Défaite contre Bastia (par -5 buts d'écart) et nul ou défaite de Bordeaux

Marseille 6e si...

-Défaite face à Bastia et victoire de Bordeaux





Le cas Bordeaux (6e avec 58 points)



Bordeaux 5e si...

-Victoire contre Lorient et défaite de l'OM

-Défaite de l'OM (par +6 buts d'écart) et nul de Bordeaux face à Lorient

Bordeaux 6e si...

-Victoire de l'OM contre Bastia

-Nul de l'OM contre Bastia et nul ou défaite de Bordeaux

-Défaite de l'OM contre Bastia (par -5 buts d'écart) et nul ou défaite de Bordeaux





Le cas du maintien



Dijon (16e avec 36 points)

Dijon en Ligue 1 si...

-Victoire face à Toulouse

-Nul face à Toulouse et défaite de Lorient, Caen et Bastia

Dijon relégué si...

-Défaite face à Toulouse et Caen ne perd pas à Paris, Lorient bat Bordeaux et Bastia gagne à Marseille.

Dijon jouera les barrages si...

-Défaite face à Toulouse, victoire de Lorient contre Bordeaux, Caen ne perd pas à Paris et Bastia ne gagne pas à Marseille.

-Défaite face à Toulouse, victoire de Bastia à Marseille, Lorient ne bat pas Bordeaux, Caen ne perd pas à Paris.

-Nul face à Toulouse, Caen gagne à Paris et Lorient s'impose face à Bordeaux.



Caen (17e avec 36 points)

Caen en Ligue 1 si...

-Victoire face à Paris

-Nul face à Paris et défaite de Lorient, Dijon et Bastia

Caen relégué si...

-Défaite face à Paris, Lorient gagne à contre Bordeaux et Bastia s'impose face à l'OM.

-Défaite face à Paris, Lorient ne perd pas contre Bordeaux et Bastia gagne à Marseille.

Caen jouera les barrages si...

-Défaite face à Paris, Lorient fait nul ou s'impose face à Bordeaux et Bastia ne s'impose pas face à l'OM

-Défaite face à Paris, Lorient perd contre Bordeaux et Bastia gagne à Marseille.

-Caen fait nul à Paris, Lorient gagne contre Bordeaux et Bastia perd à Marseille.

-Caen fait nul à Paris, Lorient ne s'impose pas face à Bordeaux et Bastia gagne à Marseille.

-Caen fait nul à Paris, Dijon perd à Toulouse et Lorient et Bastia gagnent face à Bordeaux et Marseille.



Lorient (18e avec 35 points)

Lorient en Ligue 1 si...

-Victoire face à Bordeaux et défaite de Dijon et Caen

-Nul face à Bordeaux, Bastia ne s'impose pas à Marseille et défaite de Caen (+3 buts d'écart) face à Paris

Lorient relégué si...

-Défaite face à Bordeaux et victoire de Bastia face à l'OM et Nancy ne s'impose pas

Lorient jouera les barrages si...

-Défaite de Bastia et Nancy alors que dans le même temps, Dijon et Caen s'imposent et Lorient ne gagne pas.

-Défaite de Bastia et Nancy alors que dans le même temps, Dijon s'impose et Caen fait match nul et Lorient fait aussi match nul face à Bordeaux.



Bastia (19e avec 34 points)

Bastia en Ligue 1 si...

-Victoire face à l'OM et Dijon, Caen et Lorient ne s'imposent pas.

-Victoire face à l'OM et victoire d'une seule équipe parmi Dijon, Caen et Lorient.

-Nul face à l'OM, victoire de Lorient et Dijon et Caen ne s'impose pas

-Nul face à l'OM, victoire de Lorient et Caen et Dijon ne s'impose pas

Bastia relégué si...

-Défaite face à l'OM

-Match nul face à l'OM et victoire ou nul de Lorient face à Bordeaux

Bastia barragiste si...

-Victoire face à l'OM, défaite de Lorient et victoire de Dijon et Caen

-Victoire face à l'OM, défaite de Caen et victoire de Lorient et Dijon

-Victoire face à l'OM, défaite de Dijon et victoire de Lorient et Caen

-Nul face à l'OM, défaite de Lorient et victoire de Caen et Dijon



Nancy (20e avec 32 points)

Nancy relégué si...

-Nancy ne bat pas Saint-Étienne.

-Lorient ne perd pas contre Bordeaux lors de la 38e journée.

Nancy barragiste si...

-Nancy bat Saint-Étienne, Lorient perd contre Bordeaux et Bastia perd à Marseille.

-Nancy bat Saint-Étienne par deux buts d'écart, Lorient perd contre Bordeaux et Bastia ne bat pas Marseille.