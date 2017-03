Les Aiglons peuvent-il tout perdre ?

L’OGC Nice est l’équipe surprise de ce championnat de France, 3ème de la Ligue 1 avec 63 points, les Aiglons veulent finir la saison en beauté et accrocher la Ligue des Champions. Pour y arriver, un seul chemin, gagner les matchs. Nice devra faire très attention, derrière l’Olympique Lyonnais revient très fort et peut même espérer une "remontada" sur la fin de saison.

C'est au regard du calendrier que Nice peut commencer à s'inquiéter. Un calendrier compliqué et une équipe qui perd ce week-end un deuxième joueur majeur de l'effectif, Wylan Cyprien, gravement blessé au genou droit face à Caen, le milieu de terrain est out jusqu'à la fin de saison. Cette blessure vient s'ajouter au forfait d'Allasane Pléa, il y a quelques semaines. Deux gros absents pour 9 matchs très importants qui arrivent. Nantes et Bordeaux sont les deux prochaines rencontres, deux équipes en formes durant ce début 2017. Avant de connaître trois matchs, assez facile, face à Lille, Nancy et Toulouse. Le sprint final pour les Aiglons sera important et le calendrier a réservé le meilleur pour la fin. La réception de Paris, un déplacement au Vélodrome pour affronter Marseille avant de recevoir le SCO d'Angers et d'aller peut-être jouer la finale lors de la 38ème journée au Parc OL face à Lyon, son principal concurrent pour la troisième place. Nice peut réaliser un parcours parfait, mais peut aussi connaître un énorme échec si le club de la Côte d'Azur venait à terminer 4ème de la Ligue 1 après avoir passé presque la saison sur le podium du championnat.



Pour venir encore jouer un mauvais tour, l'Olympique Lyonnais, comme l'année dernière, les hommes de Jean-Michel Aulas vont essayer d'accrocher cette 3ème place. Avec un match en moins, face à Metz, Lyon veut essayer de rester au contact de Nice et jouer la grande finale pour la troisième place lors de la 38ème journée à domicile. Mais le calendrier sera aussi très compliqué pour l'Olympique Lyonnais avec un déplacement à Paris le week-end prochain et la réception de Monaco lors de la 34ème journée. Seule éclaircie dans ce programme, les rencontres face aux deux derniers de la Ligue 1, Lorient et Bastia. Nice a maintenant son destin et celui de Lyon entre ses mains



Programme de l'OL

30ème journée dimanche à 21h00 - Paris Saint-Germain -Olympique Lyonnais

31ème journée 02/04/2017 - Stade Rennais FC - Olympique Lyonnais

16ème journée 05/04/2017 - FC Metz - Olympique Lyonnais (match en retard)

32ème journée 08/04/2017 - Olympique Lyonnais - FC Lorient

33ème journée 15/04/2017 - SC Bastia - Olympique Lyonnais

34ème journée 23/04/2017 - Olympique Lyonnais - AS Monaco

35ème journée 29/04/2017 - Angers SCO - Olympique Lyonnais

36ème journée 06/05/2017 - Olympique Lyonnais - FC Nantes

37ème journée 13/05/2017 - Montpellier Hérault SC - Olympique Lyonnais

38ème journée 20/05/2017 - Olympique Lyonnais - OGC Nice



NICOLAS PELLETIER