Leonardo ne sera pas l'entraîneur du PSG la saison prochaine

Leonardo, ancien directeur sportif du PSG, ne sera pas l'entraîneur du club de la capitale la saison prochaine. "Je ne reviendrai pas au PSG une nouvelle fois. Je ne suis pas à la recherche d'un travail. Ensuite, s'il n'y a pas de sentiment particulier qui me pousse à faire quelque chose, je ne le fais pas ce n'est pas la peine. Enfin, ce qui a été fait avec le PSG appartient au passé. Quand je suis parti en 2013, c'était une décision forte de ma part et je savais aussi qu'il y avait des conséquences. C'est comme lorsqu'un couple se sépare. C'est toujours difficile d'essayer de revivre ensemble sous le même toit. Et puis, le club aussi a changé, a évolué. Il faut passer à autre chose", a indiqué l'ancien directeur sportif du PSG dans Le Parisien.