Leonardo Jardim lassé par l'AS Monaco ?

Le meilleur entraîneur de la Ligue 1 de la saison pourrait être tenté par accepter des offres qui arrivent de l'étranger et donc quitter le club de la Principauté lors du mercato estival.

L'avenir de Leonardo Jardim avec l'AS Monaco est encore très flou, l'entraîneur est dans l'incertitude et pourrait accepter un nouveau défi, dès la saison prochaine. Il est arrivée à Monaco à l'été 2014 et pour lui, il a fait son temps à Monaco. Cette envie de quitter le club vient s'ajouter aux offres importantes qui arrivent de l'étranger pour le coach portugais qui a mené Monaco en demi-finale de la C1 et vers son 8e sacre de Ligue 1.



Une offre est présentée comme très importante, celle de l'Inter Milan. D'après plusieurs informations, le club italien serait même entré en contact avec les représentants de l'entraîneur. Une offre avec un contrat de 5 millions d'euros par an. Mais pour le moment le coach de l'ASM est sous contrat avec le club de la Principauté jusqu'en 2019.



Après l'arrivée de ces informations sur le Rocher, un coach qui possède comme agent Jorge Mendes, qui adore faire le marché à Monaco, a déjà été proposé au club pour prendre la suite de Leonardo Jardim.



N.P