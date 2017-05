Lemar dans le viseur de la Juve, l'Atletico et Tottenham

L'AS Monaco va-t-il subir un pillage dans les règles, cet été ? Après avoir perdu son maître à jouer, Bernardo Silva, les Monégasques pourraient laisser filer Thomas Lemar. Selon L'Équipe, l'international français figure dans le viseur de trois clubs, et non des moindres : la Juventus de Turin, l'Atletico Madrid et Tottenham. Ses dirigeants, qui souhaitent le prolonger, devraient éprouver des difficultés à le retenir.