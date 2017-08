Le Tour de France des clubs avant la reprise

Tour de France des 20 clubs de Ligue 1 avant la reprise. Les favoris se nomment PSG et Monaco. Les outsiders sont Marseille et Lyon. Nice, Bordeaux, Saint-Etienne, Lille et Nantes veulent bousculer la hiérarchie. Sans oublier les surprises potentielles qui peuvent venir de Rennes, Guingamp, voire Angers. En principe, les autres se battront pour le maintien... mais rien n'est jamais certain en Ligue 1 !

AMIENS

L1 > Amiens, un promu dans la cour des Grands





ANGERS

L1 > Angers : Moulin, le magicien du SCO





BORDEAUX

L1 > Bordeaux ne veut pas louper le wagon pour l'Europe





CAEN

L1 > Caen : Santini, la clé du maintien





DIJON

L1 > Dijon, une saison de plus sans relégation ?





GUINGAMP

L1 > Guingamp : la Ligue 1, comme un air de déjà vu





LILLE

L1 > Lille : L'ère Bielsa peut commencer





LYON

L1 > Lyon a faim de titres





MARSEILLE

L1 > Marseille ambitieux jusqu'à quel point ?





METZ

L1 > Metz à la conquête d'un nouveau maintien





MONACO

L1 > Monaco dans le flou le plus total





MONTPELLIER

L1 > Montpellier, une saison pour Loulou





NANTES

L1 > Nantes, les Canaris à la sauce Ranieri





NICE

L1 > Nice, la saison de la confirmation ?





PARIS

L1 > Le PSG veut viser les étoiles





RENNES

L1 > Rennes, enfin une saison pleine ?





SAINT-ETIENNE

L1 > Saint-Etienne : Garcia veut marquer le club de son empreinte





STRASBOURG

L1 > Strasbourg, de l'ombre à la lumière





TOULOUSE

L1 > Toulouse : Delort, le facteur X





TROYES

L1 > Troyes et captain Nivet veulent enfin durer en Ligue 1