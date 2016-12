Le stade Vélodrome vu de l'espace

Thomas Pesquet publie une nouvelle photo sur son compte Twitter. L'astronaute français a pris le stade Vélodrome en photo à 420 km de la Terre !

Embarqué sur la Station Spatiale Internationale pour 192 jours, Thomas Pesquet a réussi à photographier Marseille à 420 km de la Terre. On aperçoit même le stade Vélodrome ! Après l'estuaire de la Gironde en début de semaine, Thomas Pesquet met Marseille à l'honneur, dans une nouvelle publication. Sur sa photo, on distingue nettement les calanques, le Vieux Port, mais aussi, le toit blanc du stade Vélodrome où évolue l'Olympique de Marseille. Dans son commentaire, le pensionnaire d'ISS indique lui-même sa surprise de voir aussi bien l'arène de l'OM : "Je ne m'attendais pas à voir le Vélodrome de l'OM aussi nettement !"



Parti de Baïkonour le 17 novembre, Thomas Pesquet est le 10e Français à aller dans l'Espace et doit mener une soixantaine d'expériences pour l'Agence Européenne de l'Espace d'ici en six mois.