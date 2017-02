Le stade Louis-II ne sera pas plein

Le choc de la 23e journée de Ligue 1 opposera ce samedi (17h00) l'AS Monaco à l'OGC Nice. Mais ce duel au sommet ne devrait pas faire le plein. Environ 15.000 spectateurs devraient tout de même garnir les tribunes du Stade Louis-II. Il faut dire que de fortes précipitations sont encore attendues samedi en Principauté. Plus de 2.000 niçois feront officiellement le déplacement et seront présents dans le parcage visiteurs mais on en attend beaucoup plus un peu partout dans l'enceinte.



Monaco - Nice, un choc de tête