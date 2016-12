Le sort d'Unai Emery serait tranché au Qatar

La défaite samedi du PSG à Guingamp (2-1) risque de laisser des traces dans le vestiaire parisien. Alors que les tensions seraient nombreuses en interne, l'avenir d'Unai Emery est de plus en plus menacé. Arrivé cet été pour faire franchir un palier au club de la capitale, le technicien espagnol a du mal à convaincre et ses dirigeants commencent clairement à s'interroger à propos de son avenir. Selon les dernières informations de RMC, une réunion devrait avoir lieu très prochainement au Qatar à propos du coach parisien qui devra lui-même convaincre son auditoire qu'il est toujours l'homme de la situation. En attendant, les noms de Roberto Mancini, Fabio Capello, Louis Van Gaal ou encore Clarence Seedorf circulent déjà dans les couloirs du Parc des Princes.