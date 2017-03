"Le SC Bastia sera en Ligue 1 la saison prochaine !"

Ce soir (19h00), le Sporting Club de Bastia se déplace sur la pelouse du FC Metz pour l’ouverture de cette 30ème journée de Ligue 1. Un match crucial dans la course au maintien pour les deux clubs. Les Corses arriveront en Moselle avec des doutes, une saison catastrophique, des blessures, une défense fébrile, des tensions en interne…pourrissent la vie du club. Une victoire pourrait permettre de reprendre une marche en avant pour peut-être finir la saison en beauté.

C'est un Sporting sans victoire en 2017 qui se déplace à Metz pour espérer se maintenir en Ligue 1 à la fin de saison. Une défaite serait presque synonyme de relégation à la vue du calendrier, sur les 8 dernières journées, Bastia recevra Lyon avant de subir deux gros déplacements à Paris et Marseille. Prendre des points à Metz, pour espérer se rapprocher de Nancy, 18e, en vue de jouer un barrage à la fin de la saison face au troisième de la Ligue 2, c'est l'objectif de la soirée pour les Bleus. La défaite face à Guingamp la semaine dernière (5-0) a presque enfoncé les hommes de Rui Almeida vers la seconde division. Mais les Bastiais veulent garder un espoir et prendre exemple sur le Toulouse de Pascal Dupraz la saison dernière. L'arrivée du nouveau coach ne change rien à la forme du groupe, aucun choc psychologique et un jeu qui ne s'améliore pas. Un groupe qui sera encore une fois très réduit pour ce match, avec les absences pour blessure de Diallo, Squilacci, Crivelli et Boulaya (saison terminée). À l'infirmerie déjà pleine, viennent s'ajouter les suspendus, le club a récolté 9 cartons rouges lors de ces 10 derniers matches, comme Danic, Mostefa, Djiku ou Saint-Ruf. Des absences qui ne permettent pas à l'équipe de garder des automatismes, un équilibre pour créer le jeu et la défense est la première zone concernée, totalement perdue sur le terrain, un trou d'air qui profite aux attaquants adverses. Certains joueurs pensent encore au maintien comme Yannick Cahuzac et Jean-Louis Leca, ce dernier affirme même que "Bastia sera en Ligue 1 la saison prochaine ! ". La question qui vient se poser c'est surtout qui croit encore au maintien dans le groupe. L'effectif du Sporting est composé de plusieurs joueurs prêtés et qui peut-être, réfléchissent comme une personne normal et commencent à regarder leurs ambitions personnelles avant de voir l'intérêt du collectif.



Ce n'est pas seulement une équipe qui est en souffrance, c'est l'ensemble de l'entité du Sporting, joueurs, staff, dirigeants et les supporters. Les fans bastiais se montrent très véhéments à l'encontre du président du club, Pierre-Marie Géronimi et l'ensemble des 8 autres actionnaires. En mars, un face-à-face très chaud avait failli dégénérer entre les dirigeants et des supporters à la fin du match contre Saint-Étienne. Une scène assez ridicule, provoquant un tollé sur internet, pour des responsables d'un club professionnel. Cette semaine a été encore agitée sur l'île de beauté, des affiches réclament le départ des responsables du club ont fleuri sur les façades du centre ville à Bastia. Les supporters veulent un départ immédiat du directoire qui n'entend pas partir à la fin de cette saison. Une seule solution pour sauver le club, au niveau économique, l'arrivée d'un investisseur extérieur. Des rumeurs enflent, des rumeurs seulement car pour le moment aucun candidat sérieux est prêt à investir au SC Bastia. C'est donc dans un climat tendu en interne que Bastia se déplace au stade Saint-Symphorien qui affichera complet pour la rencontre, à l'image du groupe de Philippe Hinschberger qui pourra composer avec l'ensemble de ses joueurs face aux Corses. Pour se maintenir en Ligue 1, seule solution pour ces deux équipes, gagner le match du soir et mettre la pression sur les concurrents.



Les compos probables

- Bastia : Leca - Bengtsson, Marange, El Kaoutari, Cioni - Oniangué, Coulibaly, Cahuzac, Ngando - Nangis, Saint-Maximin

- Metz : Didillon - Assou-Ekotto, Falette, Bisevac, Balliu - Mandjeck, Doukouré - Nguette, Cohade, Sarr - Diabaté

La rencontre Metz-Bastia sera arbitrée par Johan Hamel.









NICOLAS PELLETIER