Le SC Bastia frappe fort contre ses supporters

Après les incidents de dimanche après-midi à Furiani, la direction du club a décidé de prendre des sanctions contre les personnes ayant participé aux événements ainsi que le réaménagement de la tribune Est pour garantir la sécurité dans son stade.

"Suite aux incidents ayant émaillé la rencontre de la 33e journée de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais, le Sporting Club de Bastia a décidé, comme il l'avait annoncé dès dimanche soir, de prendre des mesures fortes afin d'éviter que ce type de débordements ne puissent se reproduire à l'avenir :



- Fermeture à titre conservatoire de la tribune Est Jojo-Petrignani ;



- Interdiction de stade pour toutes les personnes ayant participé aux incidents et qui seront identifiées. Et ce pour la durée maximale définie par les textes ;



- Dépôt de plainte contre X immédiat et constitution en partie civile ;



- Réaménagement de la tribune Est Jojo-Petrignani pour maximiser la sécurité au stade Armand-Cesari.



Le Sporting Club de Bastia et la grande majorité de ses supporters refusent d'être pris en otage par une minorité de personnes et se battront afin de préserver les valeurs du club et la place qui est la sienne parmi l'élite."