Le salaire de Matuidi fait fuire les prétendants

Disposant d'un salaire de 11,4 millions d'euros par an, à Paris, Blaise Matuidi ne dispose pas de nombreuses propositions, cet été. Seul Everton serait aujourd'hui disposé à faire l'effort et mettre les 20 millions d'euros demandés par les Parisiens, pour le faire signer. Manchester United, un temps intéressé, n'aurait pour l'instant pas bougé. Quant à la Juventus de Turin, elle semble avoir été refroidie par les exigences du joueur et a abandonné sa piste.