Le salaire de Luiz Gustavo nettement moins élevé qu'annoncé

Dans ses colonnes, L'Équipe a annoncé un chiffre différent de celui de La Provence, au sujet du salaire de Luiz Gustavo. Selon ses informations, le Brésilien perçoit 275 000 euros nets par mois (soit 3,3 millions d'euros nets par an) et bénéficie notamment de la loi d'impatriation, laquelle permet l'exonération des taxes sur 30 % de son revenu.



Il bénéficiera également d'une prime de 200 000 euros, après 25 matchs, et d'une autre de 100 000 euros, en cas de titre de champion. Enfin, il dispose d'une prime de logement de 5 000 euros par mois et du prêt d'un véhicule, une DS4.