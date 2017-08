Le PSG veut viser les étoiles

Le Paris Saint-Germain s'apprête à débuter sa saison. Le club de la capitale vise un seul et même objectif en Ligue 1 cette saison, le titre. Tout autre résultat qu'une victoire finale serait vécue comme un échec. Emery et ses hommes n'ont pas le droit à l'erreur durant la saison.

C'est une saison particulière qui attend le PSG. Battu par l'AS Monaco l'année passée dans sa quête du titre de champion de France, les Parisiens se doivent de gagner le championnat cette saison ainsi que d'aller très loin en Ligue des champions. Pour cela, le club a misé sur un mercato qui pourrait devenir historique.



Au niveau des départs, l'équipe a vu Jean-Kevin Augustin partir au RB Leipzig pour la somme de 13 millions d'euros. Sabaly est aussi définitivement transféré chez les Girondins de Bordeaux pour 4M.



Sirigu (Torino), Eboa (Guingamp), Ikone (Montpellier), Touré (Lille), Kanga (Angers) et Robail (Cercle Bruges) ont quitté également le club.



Pour les arrivées, là aussi de nombreuses questions se posent. Paris a pour le moment recruté un latéral droit et un latéral gauche. Le premier arrive de la Real Sociedad et a coûté 15 millions d'euros, Yuri Berchiche a rejoint le club.

Le second a été un très bon coup avec l'arrivée libre de Dani Alves en provenance de la Juventus Turin. Le transfert que tout le monde parle mais qui n'est pour le moment pas officiel est celui de Neymar. Sauf catastrophe, la star de la Seleçao devrait s'engager dans les prochaines heures avec le club de la capitale.



Les dirigeants parisiens auraient trouvé la parade pour contourner le fair-play financier et pouvoir verser une bonne fois pour toute le montant de sa clause. Celle-ci est estimée à près de 222 millions d'euros. Paris parle également de Coutinho ou encore Alexis Sanchez pour renforcer son effectif.





Paris veut changer de dimension



Les ambitions du PSG sont très simples à comprendre. Gagner à tout prix le championnat, conserver son titre en Coupe de France mais également en Coupe de la Ligue. Mais surtout, sur la scène européenne, le PSG compte bien remporter la Coupe aux grandes oreilles. Un objectif qui serait encore plus d'actualité avec l'arrivée de Neymar au club. Unai Emery en est bien conscient et ne peut pas se louper une fois de plus sous peine d'être licencié. C'est donc l'avenir du PSG mais surtout le sien, à brève échéance, qu'Unai Emery a dans les mains.



Hommes à suivre:

Pour l'homme à suivre, ça se complique. En imaginant que Neymar rejoigne le club, il serait sans aucun doute le joueur à surveiller. Grâce à son côté marketing et son talent sportif, il pourrait faire passer un très gros cap au club de la capitale. Son arrivée ferait entrer le PSG dans une nouvelle dimension. Une dimension suffisante pour atteindre le réel objectif, à savoir la Ligue des champions. Pour le championnat aussi, il serait extraordinaire que le capitaine de Seleçao signe en France.



Si l'effectif reste au même point, il y aura plusieurs hommes à suivre. D'abord le coach Unai Emery qui a une énorme pression pour la saison à venir. Les dirigeants qataris lui ont laissé une deuxième chance. En cas de nouvel échec, il est sûr que l'ancien entraîneur du FC Valence ne continuera pas sa route avec le PSG.



Un autre joueur à suivre : Daniel Alves. Arrivé dans l'équipe depuis peu, il amène cette grinta et cette énergie qui manque au 11 vice champion de France. Avec son expérience et sa mentalité de gagnant, Paris est tout à fait capable de réaliser ses objectifs nationaux.



Le dernier nom à retenir est celui de Marco Verratti. Le jeune milieu de terrain a été décevant la saison dernière et se doit de rebondir en Ligue 1 dès le début de la saison. Resté dans l'équipe après un grand intérêt du FC Barcelone au cours du mercato, il doit retrouver son niveau de jeu et montrer l'étendue de son potentiel. Il pourrait bien disputer la Coupe du monde 2018 avec l'Italie mais il doit d'abord montré ses qualités en club. Un dernier nom à surveiller, celui d'Edinson Cavani, meilleur buteur l'année dernière sous les couleurs du club de la capitale.



Avis de la rédaction:

Le PSG n'a qu'une seule place à viser en fin de championnat, la première. Le club doit absolument remporter une nouvelle Ligue 1. Avec un effectif, composé de véritables stars, Emery et son groupe ne peuvent pas échouer, comme ce fut le cas l'année dernière. La rédaction voit le PSG devenir champion de France et atteindre le dernier carré de la C1.



Equipe probable avec Neymar (remplaçant, Julian Draxler)





Greg Zerbone