Le PSG veut peser 1,5 milliard d'euros en 2020

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, souhaite faire passer la valeur du club de 843 millions d'euros aujourd'hui à 1,5 milliard d'euros en 2020 d'après les informations de l'Équipe.

C'est une très grosse ambition pour le club de la capitale, faire évoluer la valeur du club dans les quatre prochaines années. L'objectif pour le PSG, peser 1,5 milliard d'euros en 2020 alors qu'aujourd'hui d'après une étude du cabinet de conseils KPMG le club pèse 843 millions d'euros. Pour figurer dans la cour des grands, le PSG va devoir se donner les moyens et investir encore plus. Le rêve ultime pour franchir un palier, soulever la Ligue des Champions, mais six ans après l'arrivée des Qataris à la tête du club, l'objectif n'est pas réussi et les propriétaires commencent à douter.



Le PSG veut prendre exemple sur les grands d'Europe comme Manchester United, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone qui flirte aujourd'hui avec une estimation de valeur à 3 milliards d'euros. Une croissance rapide pour Paris, en 2012, le club parisien était estimé à 60 millions d'euros. Paris devra donc réduire l'écart avec les grands clubs et compte sur plusieurs projets comme l'agrandissement du Parc des Princes pour passer de 48 000 à 60 000 places, grâce à des travaux estimés à 200 millions d'euros.



Pour rappel, le stade appartient à la mairie de Paris et le rachat par le club n'est pas du tout d'actualité. Pour grandir, il veut aussi son nouveau centre d'entraînement, qui sortira de terre à Poissy d'ici la saison 2020. Enfin dernière piste pour atteindre son objectif, développer son image et cela passe par des tournées dans le monde entier pour faire connaître la marque "PSG" lors de la coupure estivale. Un développement de l'image qui permet de vendre des produits dérivés et donc d'engranger plusieurs millions d'euros.



NP