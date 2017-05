Le PSG va disposer d'une énorme enveloppe pour le mercato : 150 à 200 millions d'euros

Le PSG se montrera très actif lors du prochain marché des transferts. C'est ce qu'indique ce jeudi le journal Le Parisien.



Libéré des contraintes du fair-play financier, et en considérant que le club vendra certains éléments pour environ 30 millions d'euros, le club de la capitale pourrait se lâcher en déboursant entre 150 et 200 millions d'euros. Ce qui est certain, c'est que l'équipe d'Unai Emery doit se donner les moyens de reconquérir la Ligue 1 après le sacre de Monaco.



Dès fin juin, le PSG pourrait aussi se libérer de plusieurs joueurs qui ne sont pas utilisés par le coach comme Krychowiak, Lucas, Ben Arfa, Jesé... et c'est avec eux que Paris veut combler son enveloppe pour le recrutement. Pour rappel, plusieurs noms ont déjà filtré pour l'attaque du PSG comme Aubameyang ou Alexis Sanchez...



