Le PSG très attentif à la situation de Ronaldo au Real

D'après les informations de RMC SPORT, le PSG est très attentif à la situation de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Actuellement poursuivi pour fraude fiscale, le portugais veut quitter le club de la capitale espagnole.

Un gros coup pour le PSG ? C'est le petit espoir de Nasser Al-Khelaïfi qui souhaite attirer la star du Real Madrid à Paris. Après son affaire de fraude fiscale en Espagne, Ronaldo est dans le doute et d'après Marca le joueur veut quitter le club pour découvrir un nouveau défi et aussi prendre des distances avec le pays.



D'après RMC SPORT, le club de la capitale regarde et reste attentif au moindre mouvement dans le dossier Ronaldo. Cette décision du joueur pourrait être aussi un coup de bluff sur son avenir et pourrait lui permettre d'obtenir une prolongation de contrat avec le Real Madrid. Mais d'après Marca, CR7 serait intéressé de vivre à Paris. C'est donc un gros dossier bien complexe qui attend les dirigeants du PSG. En attendant Ronaldo va continuer sa Coupe des Confédérations et annoncera à la fin de la compétition sa décision...



Dans le même temps, annoncé en partance vers le PSG cet été, Pepe qui est actuellement à la Coupe des Confédérations avec le Portugal, a déclaré qu'il n'avait "aucun accord avec aucun club". (VIDEO)



Transferts - Pepe "n'a aucun accord" avec le PSG par Omnisport-fr