Le PSG sur une pépite de l'Ajax

En quête d'un défenseur central, le PSG a jeté son dévolu sur le jeune Colombien de 20 ans, Davinson Sanchez. Le joueur a fait un match très solide contre Lyon en Europa League mercredi.

Auteur d'un gros match face à l'OL en demi-finale d'Europa League, Davinson Sanchez a fait forte impression. Du coup, le Paris Saint-Germain va se renseigner sur le joueur qui ne serait pas forcément contre rejoindre la Ligue 1. Son agent a répondu à quelques questions à propos de l'avenir de son joueur.



"Personne au Paris SG ne s'est mis en contact avec moi. Il n'y a rien de concret. Évidemment, on est attentif à ces rumeurs et à l'intérêt supposé de ces clubs importants, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret.« Le moment venu, on étudiera la meilleure solution pour l'Ajax et Davinson", confie-t-il. Une sortie médiatique qui ne devrait pas laisser insensibles les dirigeants du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, également sur les rangs.



GZ