Le PSG sans Thiago Motta ni Di Maria face à Bastia

Expulsés le week-end dernier sur la pelouse de l'OGC Nice (3-1), Thiago Motta et Angel Di Maria sont les grands absents du groupe parisien pour la réception de Bastia ce samedi (17h00) dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1.



Le Brésilien Maxwell est finalement opérationnel pour cette rencontre alors qu'il s'entraînait à l'écart du groupe depuis quelques jours. Même constat pour Javier Pastore, qui fait son retour après sa blessure contractée il y a deux semaines contre Montpellier. Layvin Kurzawa et Presnel Kimpembe sont absents et resteront à l'infirmerie.