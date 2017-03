Le PSG s'en sort bien

Le PSG s'est imposé sur la plus petite des marges face à Nancy (1-0) grâce à un penalty litigieux obtenu par Aurier et transformé par Cavani à la 80e minute, samedi au Parc des Princes lors de la 28e journée de Ligue 1. Quelques instants auparavant, Nancy était à deux doigts du hold up lorsque la frappe de Busin a trouvé les deux montants de Trapp. Malgré ce nouveau match compliqué à domicile, pas de dégât pour Paris au classement général, avant les rencontres de Nice et Monaco. Mercredi, le PSG se déplace à Barcelone. Il faudra montrer autre chose.

















L'avant-match

Le Paris Saint-Germain reçoit le promu Nancéien, au Parc des Princes. Un objectif, la victoire pour recoller à l'AS Monaco au classement. Emery a décidé de faire tourner avec le match retour de C1 à Barcelone. Krychowiak est titulaire au milieu de terrain et Guedes en attaque. Matuidi, Rabiot, Marquinhos, Draxler et Meunier sont ménagés.



Avant de jouer son match retour contre le Barça, mercredi à 20 h 45, le Paris Saint-Germain doit réussir l'obstacle, Nancy. Les hommes d'Unai Emery vont devoir se livrer à 100% pour glaner 3 points précieux dans la course au titre face à l'AS Monaco. Une victoire et ils reviendraient provisoirement à égalité avec le club de la Principauté.





Eviter le piège Lorrain



Les joueurs de la capitale seront bien évidemment archi-favoris au moment de donner le coup d'envoi. Tout ou pratiquement opposent ces deux formations.

Le classement, Paris est deuxième avec 59 points et Nancy se trouve en 16ème position avec 28 unités.



La dynamique est du côté du PSG qui n'a pas encore connu la défaite en 2017. Tout le contraire des Lorrains qui accumulent les désillusions. 7 points pris en championnat sur 24 possibles depuis le début de l'année.



Au niveau des buteurs, Edinson Cavani avec 26 réalisations est en pleine forme. Côté Nancy, c'est Issiar Dia qui tient la corde avec 4 buts.

Les joueurs de Pablo Correa pourraient également avoir la tête ailleurs après la garde à vue de leur coéquipier Julien Cetout pour violences conjugales, ce vendredi matin.



Attention tout de même. Dans son histoire l'ASNL est venu s'imposer au Parc des Princes à 10 reprises, la dernière victoire en date, il y a 4 ans, en 2013.



GZ