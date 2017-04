Le PSG punit les minots de Monaco

La PSG a écrasé l'AS Monaco (5-0), qui avait décidé d'aligner une équipe bis, mercredi au Parc des Princes, en demi-finale de la Coupe de France. Le club de la capitale et affrontera donc Angers au Stade de France, le 27 mai prochain, pour la finale de cette 100e édition. Contre un club monégasque qui avait laissé au repos tous ses cadres en vue de la Ligue 1 et de la Ligue des champions, le double tenant du titre de l'épreuve s'est baladé grâce à Julian Draxler (26e), Edinson Cavani (31e), Safwan MBae (50e csc), Blaise Matuidi (52e) et Marquinhos (90e).



















Le Onze de départ Parisien pour affronter Monaco ce soir !! #PSGASM pic.twitter.com/7TZDLKNPwF — PSG Officiel (@PSG_inside) 26 avril 2017







H-1 Le XI de départ monégasque !



De Sanctis

Mbae

Diallo

Raggi

Jorge

Muyumba

N'Doram

Andzouana

Cardona

Beaulieu

Germain#PSGASM pic.twitter.com/UD41RmsZKW — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 26 avril 2017





C'est un choc déséquilibré pour cette deuxième demi-finale de la Coupe de France. Monaco qui se retrouve à jouer un sprint final passionnant en Ligue 1 et en Ligue des Champions réalisera un turn over important pour affronter le PSG, qui de son côté, est obligé de s'imposer pour sauver une saison bien difficile. Lors du tirage au sort, tout le monde a parlé d'une finale avant l'heure, mais avec un calendrier énorme, Leonardo Jardim est obligé de revoir les priorités du club.



Cette demi-finale pour la 100e édition de la Coupe de France sera l'occasion pour le PSG de sauver les meubles, après l'élimination en Ligue des Champions, c'est donc encore une fois le triplé national qui devient l'objectif pour les hommes d'Unai Emery. La saison du club de la capitale est beaucoup moins passionnante, sexy et palpitante que celle de l'AS Monaco, encore une année où le PSG n'a pas rêvé plus grand. Ce soir, l'erreur n'est pas autorisée, face à des jeunes de la CFA et des habitués du banc de touche, Paris doit s'imposer avec la manière, pour montrer un petit peu d'autorité face à son adversaire direct en Ligue 1.



L'objectif pour Emery et ses hommes, est aussi de dépasser Marseille au nombre de victoire dans cette compétition : "La Coupe de France est très importante. C'est la centième édition, et Paris est à égalité avec Marseille au nombre de victoires (10 au total), a insisté le coach du PSG. Gagner est très important pour nous. C'est une demi-finale, à la maison, devant nos supporters et contre Monaco. C'est le meilleur match possible à jouer." La défaite face à Monaco ce soir, serait le deuxième de la saison pour les Parisiens et aurait des conséquences très importantes pour la suite.



Monaco a d'autres priorités

Mbappé, Falcao, Lemar, Glik, Bakayoko, Jemerson, Moutinho, Mendy et Sidibé seront absents ce soir, en résumé, l'AS Monaco viendra avec "ses minots". Jardim a été obligé de convoquer au moins sept joueurs ayant pris part à l'un des deux derniers matchs du club de la Principauté comme l'oblige le réglement. Ainsi, Bernardo Silva, Subasic et Fabinho ont participé au déplacement dans la capitale.



C'est en grande partie l'équipe de CFA qui sera présente sur la pelouse du Parc ce soir. Il faut dire que l'ASM a d'autres priorités dans cette fin de saison et laisser au repos les principaux titulaires qui depuis le mois d'aout réalisent une saison exceptionnelle est presque normal pour Jardim et les dirigeants du club. La seule perdante dans ce cas-là, c'est la FFF, qui pensait avoir un match avec 22 stars sur la pelouse, dommage pour le spectacle...



Les compos probables

PSG : Areola - Aurier, Marquinhos, T.Silva (C), Maxwell - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.

ASM : De Sanctis - Touré, Raggi, Diallo, Jorge - Dirar, N'Doram, Muyumba, Andzouana - Cardona, Germain (C).



N.P





