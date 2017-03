Le PSG piste deux gardiens de but

Et si Kevin passait à la trappe ? Cela pourrait être le cas dès le prochain mercato. En effet, Paris cherche un nouveau gardien. Les 6 buts encaissés par le gardien Allemand au Camp Nou relance le débat selon Calcio Mercato.



Et pour ce faire, le club de la capitale pencherait sur deux pistes Slovènes. pour commencer, le gardien expérimenté de 32 ans Samir Handanovic. L'actuel dernier rempart de l'Inter réalise une belle saison dans une équipe qui enchaine les succès.



Le second serait plus jeune et international, joueur de l'Atlético Madrid Jan Oblak réalise lui aussi une belle saison. Agé de 24 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs portiers d'Europe. Deux choix bien différents, mais il ne sera pas forcément facile de les faire venir. Pour le moment ils sont titulaires indiscutables avec leur club.