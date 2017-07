Le PSG ne retient pas Matuidi

Blaise Matuidi n'a pas écarté la possibilité d'un transfert d'ici la fin du mercato estival. Selon L'Equipe, le PSG ne retiendra pas le milieu de terrain cet été.



Voilà maintenant six ans que Blaise Matuidi a posé ses bagages à Paris. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de l'AS Saint-Etienne, le milieu de terrain s'est affirmé avec le temps comme l'un des cadres de ce nouveau PSG version qataris. A 30 ans, l'international français (58 sélections, 8 buts) n'a plus qu'une année de contrat et il semblerait que la prolongation qui était dans les cordes il y a encore quelques semaines ne soit plus vraiment à l'ordre du jour.



Le Tricolore est notamment pisté par la Juventus Turin. Seule condition préalable à son départ : lui trouver un remplaçant "de haut niveau" dixit le quotidien sportif.



En aout dernier, Blaise Matuidi avait été proche de quitter le PSG pour un nouveau challenge. Il a finalement choisi de poursuivre son parcours avec l'équipe de la capitale, mais son avenir à long terme n'a toujours pas été scellé pour autant. Mercredi soir, à l'issue du premier match amical de l'été, il a admis que la porte à un départ restait ouverte.



"Aujourd'hui, je suis ici en stage avec le PSG. Tout peut arriver, a déclaré le joueur après le match contre Roma mercredi. Ce n'est pas d'actualité ma prolongation, je suis en stage. Et la Juventus ? Tout peut arriver."



La Juventus Turin qui souhaite renforcer son entre-jeu a coché le nom de Blaise Matuidi. Selon l'Equipe, le club turinois serait disposé à proposer 20 millions d'euros au PSG même si Nemanja Matic (Chelsea) semble être la priorité piémontaise à l'heure actuelle.



- Isidore Akouete - Africa Top Sports -