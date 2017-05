Le PSG n’a pas tremblé et enfonce Bastia

Le PSG s’est imposé (5-0) face au SC Bastia, lanterne rouge de la Ligue 1, cet après-midi au Parc des Princes. Avant le match de Monaco, Paris revient à hauteur des hommes de Leonardo Jardim au classement. Les Corses restent à la 20e place au classement.

Après la défaite la semaine dernière face à Nice, Paris devait réagir et montrer un meilleur visage face à Bastia. Paris s'est imposé mais sans la manière. C'est Lucas qui permet de prendre l'avantage (32e) après une bonne première demi-heure des Bastiais. À l'extérieur de la surface, Draxler lance Matuidi, qui n'est pas hors-jeu, l'international français centre pour Lucas qui propulse le ballon au fond du but de Jean-Louis Leca (1-0).



Ce dernier sera au centre des débats pour le deuxième but du PSG très litigieux. Matuidi s'écroule dans la surface, Leca s'inquiète et vient le voir loin de son but. Pendant ce temps, le PSG joue rapidement une touche et Verratti déclenche une frappe du pied droit pour le deuxième but du PSG. Les Bastiais sont furieux et vont voir l'arbitre qui ne changera pas sa décision, sur les images, même Matuidi est gêné par ce but. Dominateur dans le dernier quart d'heure, le PSG rejoint les vestiaires avec deux buts d'écart sur les Bastiais.



Après la pause, deux buts seront logiquement refusés pour Paris, à cause d'une position de hors-jeu et d'une main de Matuidi. Cavani viendra participer à la fête avec son 85e but en Ligue 1 (76'). Draxler remet à Guedes et sert Cavani qui pousse le ballon au fond et signe le 3-0.



L'attaque du PSG ne s'arrête pas là, servi par Cavani sur la gauche, Lo Celso efface Djiku et Coulibaly pour Marquinhos qui place un petit piqué du gauche devant Leca (4-0 / 82'). Cavani viendra inscrire le 5e but de l'après-midi après une perte de balle de Bastia sous la pression de Draxler, Cavani récupère et place un pointu du pied droit. Il en profite pour signer son 7e doublé de la saison. Paris gagne et revient donc sur Monaco au classement (83 points). De son côté, Bastia devra réagir dès la semaine prochaine face à Lorient dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.



N.P