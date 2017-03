Le PSG, n°1 en Europe en 2017 !

Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe européenne en 2017, avec 12 victoires, devant la Juventus de Turin et le FC Barcelone.

12 victoires pour les hommes d'Unai Emery en 2017, c'est le total le plus élevé pour une équipe en Europe. Les Parisiens se retrouvent devant la Juventus de Turin et le FC Barcelone, qui totalisent 11 victoires, puis Manchester United et l'AS Roma avec un total de 10 victoires.



Paris a un avantage, le club de la capitale est encore présent sur tous les tableaux : Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des Champions.