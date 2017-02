Le PSG gagne une place

Le PSG s'est imposé à Dijon (1-3), samedi soir lors de la 23e journée de Ligue 1. Le champion de France en titre reste à trois points de Monaco, qui a étrillé Nice (3-0) et passe devant ce dernier à la deuxième place. Autres résultats marquants de la soirée : défaites à domicile de Lille face à la lanterne rouge Lorient (0-1) et de Guingamp face à Caen (0-1). Nul entre Bordeaux et Rennes (1-1). Victoire de Montpellier face à Bastia (2-1).